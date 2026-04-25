ダイソーのサーキュレーターカバーは、これからの季節にぴったりな便利アイテム。調整ひも付きでしっかりフィットし、ホコリや汚れからサーキュレーターを守ってくれる専用品。さらに小さなお子様の安全対策やオフシーズンの保管にも活躍します。魅力の詰まったプチプラグッズなので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サーキュレーターカバー（無地、ホワイト）価格：￥110（税込）適応サイズ