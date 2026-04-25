植物用の活力剤は植物の成長促進や、栄養促進サポートに効果的。心強いアイテムですが、希釈タイプだと水で薄める必要があり、習慣化しにくいのが本音…。ダイソーで見つけた『シャワータイプ植物活力剤』なら、希釈要らずでボトルから直接散布できてお手軽！じょうろ感覚で使えてニオイもなく、ハードルが下がりますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャワータイプ植物活力剤（500mL、全植物用）価格：￥110（税込）