昨年夏にイニゴ・マルティネスが退団して以降、バルセロナにとって左利きのセンターバックの補強は重要課題となっているが、この希少性の高い条件に合う候補は決して多くはない。こうした中、バルセロナ首脳陣はインテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニを獲得候補の本命として動向を注視してきた。しかし、バストーニをめぐってはインテルのスポーツディレクターであるピエロ・アウジリオ氏が「バストーニにはインテルとの契