41歳となった今でもプロサッカー選手としてプレイを続けているクリスティアーノ・ロナウド。サウジでも得点を量産しており、今季はリーグ戦だけで24ゴールを挙げている。『Daily mail』ではロナウドの元シェフが41歳となった今でも変わらない鍛え抜かれた体を支える食事の秘密を明かした。それは牛乳を摂取しないことだ。牛乳はよくある普通の飲み物だが、元シェフのジョルジオ・バローネ氏は牛乳を飲むこと自体を不自然なことだと