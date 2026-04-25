自然災害の頻発により、防災意識が全体的に高まる近年。定期的に防災グッズを見直すことは大切ですよね。ダイソーには、実は非常持ち出し袋が販売されています。厳選した必需品をスマートに持ち運ぶのに最適で、一次避難用や車載用としても◎200円にしては十分なクオリティなので、備えるきっかけとしてもおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：非常持出袋（ポケット付）価格：￥220（税込）サイズ（約）：横35cm