だんだんと気温が上がり、靴の汗っぽさが気になる季節がやってきました。ここから梅雨に突入すれば、ニオイや雑菌の繁殖が心配になりますよね。そこでぜひ購入してほしいのが、セリアの靴用防臭プレート。なんと国産天然ヒノキで靴の中に入れるだけで、防臭・抗菌効果が期待できるんです！これは必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴用ひのき防臭プレート価格：￥110（税込）サイズ（約）：10.7×3.8×1.0cm販