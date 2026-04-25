タレントの小倉優子が23日に自身のアメブロを更新。体重が3kg増加した悩みを吐露した。この日、小倉は「昨日は、久しぶりにブログの更新ができずでした！！」と切り出し「疲れていたのか むくんでいたのか体重が増えたからか焼売みたいに顔がパンパンだねと」とコメントし、自身の写真を公開した。続けて「昔は直ぐ落ちたのに増えても全然落ちません笑」と明かし「一年前から＋3キロなので、ここで止めておきたいです」と悩みを告