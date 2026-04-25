女優で声優の戸田恵子が22日、23日に自身のアメブロを更新。舞台の宣伝で訪れた沖縄県で堪能した料理を明かした。22日のブログでは、まず「博多にては、テレビ西日本『ももち浜ストア』に出演させて頂きましたー！」と報告し、続けて「福岡空港にて『通りもん』で糖分補給。美味しいよね」と福岡の銘菓を堪能したことを明かした。その後「沖縄に移動」したといい「到着時、26°Cでした」と気温に驚いた様子でコメント。沖縄テレビ