タレントの川崎希が24日に自身のアメブロを更新。ファッションブランド『BURBERRY（バーバリー）』の服を着用した次女の姿を公開した。この日、川崎は次女が長女のおさがりの服を着ていることを写真とともに報告。「18ヶ月用だけど、そろそろ着れなくなりそう」と明かし「sisterのお下がりで着せたかったお洋服も着れずにサイズアウトしたものも何着もあるくらいグーちゃんが大きくなるのがあっという間」と次女の成長の早さに驚い