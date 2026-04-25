演歌歌手の藤あや子が23日に自身のアメブロを更新。朝早くから作ったという手作り弁当を公開した。この日、藤は「あや弁」と切り出し「朝早くから作ったヘルシーお弁当」と彩り豊かな手作り弁当の写真を公開した。続けて、この日は「前川清先輩と企業様の貸し切り ジョイントコンサートなのです」と報告。先日、秋田市民市場で購入したという「筋子とぼだっこ」の写真を披露し「つまみ喰いOK〜 うますぎーーー」と絶賛した。また「