お笑い芸人の山田花子が23日に自身のアメブロを更新。YouTuberのHIKAKINがプロデュースした麦茶を購入したことを報告した。この日、山田は「今朝のロナウドちゃんとジュリエット」と切り出し、次男と愛犬の朝の様子を公開。「ジュリエットが『寝る前にしなさい！』って注意してくれてるのかな 良いコンビです」と微笑ましいやりとりをつづった。続けて「HIKAKINさんがプロデュースした麦茶『ONICHA』が発売されたよ」と報告し「も