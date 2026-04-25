女優の水沢アキ（71）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男との2ショットを披露し反響を呼んでいる。水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました。これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」とつづり、長男との2ショットを投稿。ファンからは「素敵なお写真上げてくださってありがとうございます」「素晴らしいイケメン」「ジュリアンさん、カッコいいですね！アキ