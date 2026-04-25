ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が２５日に放送され、２０２１年４月から５年間にわたってレギュラー出演してきた俳優・一ノ瀬颯が、この日をもって卒業することを発表した。午後の「トレンド部」のコーナーで一ノ瀬は、レギュラーの藤森慎吾、「ニッチェ」の２人と軽井沢へ。名所の白糸の滝でロケが始まると、冒頭で一ノ瀬は「本日、一ノ瀬颯は、王様のブランチを卒業いたします」と伝えた。藤森は「きょうは