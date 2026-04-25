ロッテの田中晴也投手が26日のオリックス戦（鹿児島・平和リース）に先発することが発表された。ソフトバンクは前田悠投手が先発する。高卒4年目の田中は今季ここまで4試合に登板して1勝2敗、防御率4・70。今季初登板だった3月28日の西武戦は6回5安打無失点で白星を挙げ、今月4日のソフトバンク戦も勝ちは付かなかったものの、6回3安打無失点と好投した。直近2戦は序盤に大量失点して2連敗中。右腕は「状態も良いので初回から