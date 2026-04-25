日本サッカー協会は２５日から予定していたサッカー日本代表応援企画のクラウドファンディングの実施を延期すると発表した。共同運営先のシステムで、不正アクセスによる個人情報漏えいの可能性が判明したためとしている。当初年６月に東京都渋谷区のＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫで開催する「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ祭」に向け、応援提灯の制作や設置費用などを募るプロジェクトを、５月６日までの期間で開始する予定だっ