藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は25日、青森市「ホテル青森」で1日目が始まり、正午から1時間の昼食休憩に入った。指し手は17手しか進まず、1日目午前としては異例のスローペースになっている。局面は飛先の歩を交換後、高飛車に構えた先手・藤井が17手目で角を自陣4段目に上がった。狙いは糸谷が5段目まで進めた飛先の歩。藤井は角の利きを維持して左桂を跳