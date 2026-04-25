読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）の24日放送で代打MCを務めた南海放送・松友杏樹アナウンサーが25日までに自身のインスタグラムで、出演後の感想を語った。【写真】宮根誠司らとの集合ショットを公開した代打MCの南海放送・松友杏樹アナ「本日、代打MCを担当させていただきました！夢のまた夢だと思っていた場所に立たせていただけた…と浮かれるまもなくどんどん更新される