俳優の庄司浩平が２５日、「庄司浩平カレンダー２０２６．０４―２０２７．０３」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込２９７０円）の発売記念イベントを都内で行い、今後の展望を明かした。俳優としてテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演中。ほかにもモデルや作家として幅広く活動をしている。作家デビューは「なつのさくら」（ＨＢホーム社文芸図書ＷＥＢ、２５年１０月）。今後の執筆