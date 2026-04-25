イングランド・プレミアリーグ、リバプールのスロット監督が２４日、左足首の負傷で長期離脱している日本代表ＭＦ遠藤航の現状についてクラブ公式サイトで語った。２月１１日のサンダーランド戦で負傷した遠藤は同戦を最後に離脱しているが、指揮官は「ワタは外に出始めている。まだチームには入っていないが、リハビリチームと一緒にエクササイズを始めている。来週（５月３日のマンチェスター）ユナイテッドとその翌週（５月