◆米大リーグブルージェイズ６―８ガーディアンズ（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発出場し、自身最長となる４３０フィート（１３１メートル）の特大４号ソロを放った。２点を追う９回には渡米後最速の１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点２得点１四球１三振で、打率は２