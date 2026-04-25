俳優の庄司浩平（26）が25日、都内で2026年度カレンダーの発売記念イベントを行った。昨年11月頃に恐竜の聖地・福井県で撮影。子供の頃から恐竜が大好きな庄司きっての願いで実現し、福井県恐竜博物館でのカットも収録されている。撮影ができるうれしさより福井に行ける喜びが大幅に勝ったという庄司は「何の目的で福井に行くのか途中まで忘れていた」と冗談を飛ばしつつ、「初めて福井に行って、サポートしてくださった方も非