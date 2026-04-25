元ＳＫＥ４８の江籠裕奈（２６）が２４日、東京・赤羽ＲｅＮＹａｌｐｈａで６ｔｈシングルリリースライブ「ゆうなちゃんに！りあるくらっしゅ♡」を開催した。ソロアイドルとして活動中の江籠が６ｔｈシングル「りあるくらっしゅ」を３月末にリリース。この日のライブでは「盛り上がっていくぞー！」と力を込め、同曲や「プリンセステイラー」、「あつすぎるきみとサマー」などアンコールを含めて１０曲以上を熱唱し