誘導ミサイル駆逐艦「ラファエル・ペラルタ」と、イランの港へ向かおうとするイラン船籍の船/US Central Command（CNN）中東全域の米軍を管轄する米中央軍は25日までに、駆逐艦がホルムズ海峡付近で別の船を阻止している場面と見られる写真を公開した。中央軍は「誘導ミサイル駆逐艦のラファエル・ペラルタが4月24日、イランの港へ向かおうとするイラン船籍の船に対し、米国のイラン港湾封鎖を実施する場面だ」と投稿した。中央軍