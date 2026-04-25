キングコング西野亮廣（45）が25日、自身のXを更新。相方の梶原雄太（45）の発言が“炎上”していることを明かした。西野は「キンコン梶原(プペルの相方)が、YouTuberヒカルの『タモリさんおもしろくない』発言に同調で批判殺到しているそうです」と報告。「キンコン梶原で笑ったことなんて一度もないし、もともとテレビに出ていたらチャンネルを変える芸人の一人でしたが、今後は更に距離を取ろうと思います(そもそも梶原はテレビ