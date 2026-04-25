メ～テレ（名古屋テレビ） 廃校となった小学校を活用した高校が三重県大台町に完成し、開校式が行われました。 開校したのは「みえ大台おおぞら高等学校」です。 鹿児島県の屋久島を中心に全国で学習拠点を展開する「おおぞら高校グループ」が、廃校になった小学校の跡地を活用し、高校を作りました。 開校時の生徒は、1年生と2年生、あわせて26人です。 大台町は、町全域がユネスコエコパークに