【モデルプレス＝2026/04/25】日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜20時〜）の公式X（旧Twitter）が4月23日、更新された。お笑い芸人・おいでやす小田のイメージチェンジした姿が公開され、反響を呼んでいる。【写真】「ラヴィット！」人気芸人「一瞬誰かと」韓流スター風ビジュアル公開◆おいでやす小田・韓流スター風の赤髪ヘアにイメチェン同アカウントは「おいでやす小田さんの前髪ぱっつんチェンジ。憧れの韓