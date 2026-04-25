『名探偵コナン』シリーズに登場した、印象的なマシンをご紹介！バイクコナンの世界にはもう一人、高校生のバイクライダーが！ 西の高校生探偵・服部平次の愛車はオフロードタイプ。バイクに乗って現場に駆けつけることも。バイクに和葉を乗せて、平次、決死の大ジャンプ！劇場版第21作『から紅の恋歌』2017年／大阪と京都を舞台に、百人一首にまつわる連続殺人事件が起こる。西の高校生探偵・服部平次がコナンと共に事件に挑む一