ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、準優3番がメインの5日目を展開中。4R発売中、場内イベントホールでSGクラシックを制した峰竜太（41＝佐賀）のトークショーが行われた。ボートレース宮島では昨年9月のヤングダービーに続いてのトークショー。レースは昨年4月の周年記念出走が最後で、「レースよりもここ（ステージ）のイメージ！」と笑った。先月はSGクラシックを初制覇。「本当に良か