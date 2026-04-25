俳優の一ノ瀬颯が25日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜前9：30）に出演し、この日をもって、レギュラー出演していた同番組を卒業することを発表した。【写真】また会う日まで！ブランチファミリーとのオフショットを公開した一ノ瀬颯同番組の企画「トレンド部」で長野・軽井沢ロケに訪れた一ノ瀬は「本日、私、一ノ瀬颯は『王様のブランチ』を卒業いたします」と報告。ロケに同行したニッチェの近藤くみこは「さみし