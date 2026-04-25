お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が25日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子供について語った。秋山は冷蔵庫に必ず入れているものを問われ、カマンベールチーズとスライスチーズが「マジで大好きで」と回答した。子供にも「食べてみない？」と勧めたりもすると言い、何歳かと問われると「中1と3歳です」と娘と息子がいると打ち明けた。中1の長女については「うまいから」と