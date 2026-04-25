本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。一方で、西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部は夜ほど雨の降る所がありそうです。沖縄も一日スッキリとしない天気で、局地的に激しい雷雨のおそれがあります。気温です。最高気温は、きのうと同じか、高い所が多いでしょう。福岡は、最高気温25℃の予想で、日中は半袖で過ごせる暑さとなりそうです。お出かけをされる方は、暑さ対策や紫外線対策をした方が良いでしょう