元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは4月24日、自身のInstagramを更新。ゴルフウエア姿で美脚を披露しました。【写真】吉田沙保里のゴルフウエアショット「桜からツツジの季節に」吉田さんは「桜からツツジの季節になりましたね暑い日があれば、肌寒い日もあってまだまだ天候は不安定ですが、体調管理には気をつけて過ごしていきましょう」とつづり、1枚の写真を公開。赤いゴルフウエアを着用した姿です。アンバサダーを