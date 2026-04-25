株式会社はてな（東証グロース、コード3930）は4月24日、不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生したと発表しました。被害対象額は、4月24日時点で最大約11億円としています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■不審な送金を銀行が連絡従業員が虚偽指示に従い送金発表によると、事案が判明したのは4月21日。取引先銀行から「不審な送金が行われている」と連絡があり、社内で確認したところ、4月20日