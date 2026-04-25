『カフェーの帰り道』で今年1月直木賞を受賞した嶋津輝さん。小説を書き始めるまでには、紆余曲折あったそう。どのようにして自分の天職に出合ったのでしょうか（構成：篠藤ゆり撮影：本社・武田裕介）【写真】執筆を見守る愛猫の三九* * * * * * *思いがけない受賞に気が引き締まる私にとって、40歳を過ぎるまで、小説は「読むもの」であって書くものではありませんでした。それがこんなに大きな賞をいただくことになるなんて。