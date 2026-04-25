ちいかわグッズ公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。粧美堂よりちいかわのサマー＆ランチグッズのドーナツ柄が新登場することを報告しました。【写真】ちいかわサマー＆ランチグッズ新商品4月下旬から順次発売開始同アカウントは「新商品粧美堂より4月下旬からちいかわサマー＆ランチグッズのドーナツ柄が新登場5月中旬からは星空柄も登場」とつづり、商品の告知画像2枚を載せています。バッグやランチトートなど複数の