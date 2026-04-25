ディズニー・アニメーション映画の名シーンが傘の内側に広がる「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」が、4月29日（水・祝）から、大阪で実施されるイベント「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」で先行発売される。【写真】ミッキーマウスの魅力が満載！幻想的な『ファンタジア』デザインも■デザインは全6種類を用意今回スケーターより発売される「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」は、シンプルで普段使いしやすい外