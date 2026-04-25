NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。楽天はマッカスカー選手を1軍登録しました。来日1年目のマッカスカー選手が今季2度目の1軍合流。開幕4番に座った新助っ人は2打席連続タイムリーと好調な滑り出しを見せるも、その後の4試合ではヒットが出ず打率.111で、5日に登録を抹消されていました。2軍戦では直近4試合連続安打を記録するなど、38打数10安打で打率.263、2本塁打、3打点。これが約3週間ぶりの1軍復帰となっています。