4月20日、新潟県妙高市の中学校で給食に異物が混入していたことがわかりました。生徒にけがや体調不良はみられていませんが、市教育委員会は給食に関連する施設に対し、設備の点検と再発防止を呼びかけています。 給食に異物が混入していたのは、妙高市立新井中学校です。 今月20日の給食の時間にわかめごはんを食べていた2年生が、口の中に異物感を感じ取り出したところ、5ミリ角の鉄製と思われる破片が混入していました。 生