◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は四球を選んで出塁した。4−0の5回1死、相手先発・タイヨンに対しフルカウントまで粘ると、2球続いた外角カットボールを見極め四球を選んで出塁した。出塁は21日（同22日）のジャイアンツ戦の第4打席で安打を放って以来、12打席ぶりとなった