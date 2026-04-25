第1子を出産した元フジテレビ、現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が25日までに、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを伝えた。【写真】「無事に退院」第1子を抱き、夫・渡邊雄太との3ショットを公開した久慈暁子久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。4月13日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告していた。「先日、無事に退院しまし