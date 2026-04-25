【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク株式市場で、米半導体大手インテルの株価が前日終値比２３・６％高の８２・５４ドルに急騰した。２０００年以来、約２６年ぶりに最高値を更新し、時価総額は１営業日で７９０億ドル（１２兆円）以上押し上げられ、４１４６億ドルとなった。これまでの最高値は、ＩＴバブルでＩＴ企業の株価が軒並み高騰した２０００年８月の７４・８８ドルだった。前日夕に発表した２０２６年１〜