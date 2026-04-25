巨人の泉口友汰内野手（２６）が２５日、ジャイアンツ球場で再始動した。明るい様子で室内練習場でウォーキングなどに取り組み「生きています。元気です」と笑顔で話した。２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃。長野市内の病院で検査した結果、「脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創」と診断された。脳しんとう特例措置で出場選手登録を抹消されていた。今季は１９試合にすべて「３番・遊撃」で出場し、打