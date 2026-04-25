野球評論家の郄橋尚成さんが２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「郄橋尚成のＨＩＳＡちゃん」を更新。日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんがゲスト出演し、阪神時代のエピソードを語った。当時の阪神監督だった星野仙一さんとのエピソードが盛り上がる中、話題は片岡さんの独特な応援歌に。阪神ファンから歌われた「右投げ左打ち実家は檜風呂リフォームリフォーム片岡篤史」という自身の応援歌に