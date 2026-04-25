俳優の庄司浩平が２５日、都内で「庄司浩平カレンダー２０２６．０４―２０２７．０３」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込２９７０円）の発売記念イベントを行った。２回目のカレンダー。ロケは「マネジャーにぶつくさぶつくさ、独り言にみせかけて願望を言ってきた」と、子どもの頃から好きな恐竜の聖地・福井で行った。「福井に行けるという話を聞いて『カレンダーを発売できる』『撮影できる』ことの喜びを大幅に上書きしてしま