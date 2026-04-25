【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの西山茉希が4月24日、自身のInstagramリール動画を更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「大量ですごい」ギリギリで作ったおもてなし料理の数々◆西山茉希、栄養満点の手作り料理西山は「唐ポテは腹ペコーズを救う。帰宅がギリギリになる御予約有り日。揉み漬けて置いたりタッパで作り置きして置いたり、白米はタイマーに任せておいて待つだけ」「＃西山食