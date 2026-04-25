奄美大島・大和村でアマミノクロウサギを飼育・展示する施設が開館から1周年を迎えました。 QuruGuruは国の特別天然記念物に指定されているアマミノクロウサギを飼育・展示する施設で、去年4月に開館しました。 現在は、けがなどで野生復帰が難しい2匹を飼育しています。 この日は1周年を記念したイベントが開かれ家族連れなどで賑わいました。 （奄美市小学6年生）「すごい間近に見られてすごいなと思いました。『アマミ