料理はもちろん、日常生活のさまざまなシーンに使える「ローズマリー」。じつは育てやすく、初めてのハーブ栽培にもぴったり。土を使わない水耕栽培なら、気軽に始められるのでおすすめです。キッチンやダイニングで育てれば、使いたいときに新鮮な葉をすぐに収穫できて◎。そこで、園芸ビギナーでも気負わずトライできるローズマリーの育て方と楽しみ方をご紹介します。育てやすくて使いやすい『ローズマリー』特徴と育て方上に伸