【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの安田美沙子が4月24日、自身のInstagramを更新。家族への手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。【写真】44歳2児のママタレ「友達に自慢したくなる」夫＆次男へのサンドイッチメイン手作り遠足弁当◆安田美沙子、夫＆次男の遠足弁当安田は「おはようございます。今日は、朝からお弁当。パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」とつづり、写真を複数枚投稿。夫と次男への手作り弁当を披露した。