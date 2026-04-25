【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの鈴木奈々が4月24日、自身のInstagramを更新。甥への手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「栄養満点」卵焼きにウインナー…甥っ子への手作り弁当公開◆鈴木奈々、甥っ子への手作り弁当鈴木は「甥っ子にお弁当作りました。美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね。お弁当作りにハマってます」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。白い弁当箱いっぱいに具材を詰