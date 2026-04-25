シャネルの映画支援プロジェクト「CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS」のアワードセレモニーが4月23日、東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールで開催され、安藤サクラや橋本愛らが出席。最新コレクションをまとった装いで、会場を華やかに彩った。【画像】記事内で紹介しているシャネル最新ルック次世代の映画監督の輩出を支援するために生まれた同プロジェクトで、マスタークラスの講師を務めた安藤は、2026年メティエダー